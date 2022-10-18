Milli Savunma Bakanlığı’ndan sözleşmeli er duyurusu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden müjdeli haberi duyurdu.
YENİ AKİT ANKARA
Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşım ile 2022/3 Sözleşmeli Er Temini ön başvuru sonuçları yayımlandığını duyurdu.
MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Millî Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları 2022 Yıl (2022/3 Dönem) Sözleşmeli Er Temini ön başvuru sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.