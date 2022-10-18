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Gündem Milli Savunma Bakanlığı’ndan sözleşmeli er duyurusu
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı’ndan sözleşmeli er duyurusu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden müjdeli haberi duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-18 18:44:00 -
Milli Savunma Bakanlığı’ndan sözleşmeli er duyurusu

YENİ AKİT  ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşım ile 2022/3 Sözleşmeli Er Temini ön başvuru sonuçları yayımlandığını duyurdu.

MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Millî Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları 2022 Yıl (2022/3 Dönem) Sözleşmeli Er Temini ön başvuru sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.

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