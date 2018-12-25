0553 313 94 23

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Münbiç açıklaması

Suriye'deki eli kanlı Esed rejiminin Münbiç'e yönelik hamlesi sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

25 Aralık 2018 Salı 20:00
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Münbiç açıklaması

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Münbiç ile ilgili gelişmeler kapsamında, Arimah bölgesindeki hareketliliğin, 2017 yılından beri söz konusu bölgede bulunan Suriye rejim güçlerine ait olduğunun gözlendiği bildirildi.

MSB'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından Münbiç ile ilgili gelişmeler çerçevesinde paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Münbiç ile ilgili gelişmeler kapsamında, Arimah bölgesindeki hareketliliğin 2017 yılından beri söz konusu bölgede bulunan Suriye rejim güçlerine ait olduğu gözlenmiştir." ifadeleri kullanılarak, gelişmelerin takip edildiği vurgulandı.

 

Esed rejiminden tehlikeli hamle! Operasyon öncesi Münbiç'e girdiler

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 20:00
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. suriye
  3. pkk
  4. açıklama
  5. msb
  6. esed
  7. ypg
  8. münbiç
  9. Arimah
  10. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Baba oğlun soba kavgası kanlı bitti
    1. Baba oğlun soba kavgası kanlı bitti
    2. GÜNCELLEME - Tahran'da öğrencileri..
    3. "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"
    4. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı müjdeler..
    5. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    6. Ordu'da uyuşturucu operasyonu
    7. Galatasaray, Onyekuru için Everton'a..
    8. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    9. Saadet Partisi Bursa belediye başkan..
    10. Tunus'taki "mirasta eşitlik" yasa..
    11. Başkan Erdoğan'ın avukatından RTÜK'e..
    12. Cumhurbaşkanının açıkladığı müjdeler..
    13. Arızalanan yük gemisi battı
    14. Gözler Vasip Vali'de... Ankara'da..
    15. Üniversite öğrencisinin evinde ölü..
    16. Malezya'da yük gemisi battı: 3 kayıp
    17. Vasip Şahin Twitter yarın okullar..
    18. Rusya yaptırım listesini genişletti
    19. "Kıbrıslı Türklerinin her zaman..
    20. Sigara kadınlarda iki kat daha etkili
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?