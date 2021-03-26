Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'harp okullarında irtica' iddialarına ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Harp Okulları ile irtica iddialarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle;

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarikat merkezindeki amiralin görüntülerine ilişkin inceleme başlattıklarını duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Amiralin tarikat görüntüleri her yönüyle inceleniyor" denildi:

"Sosyal medyada yer alan bu ve benzeri her türlü paylaşım gerçekliği başta olmak üzere her yönüyle dikkatle inceleniyor."

Ayrıca, Harp Okulları yönetmelik değişikliğine ilişkin de bilgi verildi. Yapılacak yeni düzenlemenin yürürlükten kaldırılana göre daha geniş kapsamlı, güncel mevzuata uygun ve daha somut olduğu belirtildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı;

- 1 Mart'tan bu yana yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı devam eden operasyonlarda 231 terörist etkisiz hale getirildi.

- Suriye harekat alanlarında mart ayında DEAŞ'lılar dahil 183 terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

- Güven artırıcı önlemler toplantılarının dördüncüsünün Ankara'da yapılmasına yönelik Yunan muhataplarımıza davetimiz yinelenmiştir.

- 15 Temmuz 2016'dan bu yana 21 bin 494 personel ihraç edildi, 3 bin 173 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir.

- (Harp Okulları yönetmelik değişikliği) Yeni düzenleme, yürürlükten kaldırılana göre daha geniş kapsamlı, güncel mevzuata uygun ve daha somut.

- Amiralin tarikat merkezindeki görüntüleri her yönüyle inceleniyor.