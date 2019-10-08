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Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş 'operasyon' mesajı!

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "TSK vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, 82 milyon vatandaşımızın huzur/güvenliğine yönelik tehdit/tehlike oluşturan tüm terör örgütlerine karşı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle ve “Ölürsem şehit kalırsam gazi” anlayışıyla mücadeleye hazırdır" ifadelerini kullandı.

08 Ekim 2019 Salı 01:26
Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş 'operasyon' mesajı!

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirilmesi planlanan operasyona yönelik hazırlıkları sürerken dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"TSK vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, 82 milyon vatandaşımızın huzur/güvenliğine yönelik tehdit/tehlike oluşturan tüm terör örgütlerine karşı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle ve “Ölürsem şehit kalırsam gazi” anlayışıyla mücadeleye hazırdır. Bölgemizin istikrar ve huzuruna katkı sağlayarak Suriyelilerin güvenli bir yaşama kavuşabilmesi için Güvenli Bölge/Barış koridoru kurulması zaruridir. TSK, sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekât için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır."

Bakanlığın paylaşımı kısa sürede binlerce reteet ve beğeni aldı.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 01:26
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. Fırat'ın doğusu
  3. Fırat'ın doğusuna operasyon

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