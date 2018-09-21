Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş İdlib açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Rusya ile varılan İdlib mutabakatıyla ilgili yapılan açıklamada "İdlib'deki silahsız bölgenin sınırları Ankara'daki toplantıda belirlendi" ifadelerine yer verildi.21 Eylül 2018 Cuma 16:02
Milli Savunma Bakanlığı, Soçi'deki mutabakatın uygulama esaslarını görüşmek üzere Rus heyetiyle 19-21 Eylül'de Bakanlıkta toplantı düzenlendiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Toplantıda coğrafi yapı ve yerleşim alanlarının özellikleri dikkate alınarak İdlib'de silahlardan arındırılacak bölgenin sınırları belirlendi." dendi
YORUM YAZ