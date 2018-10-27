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Milli Savunma Bakanlığından flaş bedelli askerlik kararı!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, askerlik şubelerinin 27, 28 ve 29 Ekim'de de hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 14:30
Milli Savunma Bakanlığından flaş bedelli askerlik kararı!

Milli Savunma Bakanlığı, askerlik şubelerinin 27, 28 ve 29 Ekim'de de hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Askerlik şubeleri 27, 28 ve 29 Ekim 2018 tarihlerinde hizmet vermeye devam edecektir" ifadesine yer verildi. Bedelli askerlik başvurusunda son tarih olan 3 Kasım öncesi yığılmaları önlemek amacıyla bu kararın alındığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 14:30
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. Bedelli askerlik
  3. Bedelli askerlik kararı

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