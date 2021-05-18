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Gündem Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama! 'Saat 14:30'u bekleyin'
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama! 'Saat 14:30'u bekleyin'

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Saat 14.30'da teröristler için hazırladığımız mesaj için sosyal medya hesaplarımızda buluşalım." denildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 14:15:00 -
Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama! 'Saat 14:30'u bekleyin'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hiçbir terör örgütüne ve hiçbir teröriste artık rahat yok! Hangi deliğe girerlerse girsinler korkularıyla birlikte hesap verecekler. Saat 14.30'da teröristler için hazırladığımız mesaj için sosyal medya hesaplarımızda buluşalım." denildi.

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