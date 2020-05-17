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Milli Savunma Bakanlığına bağlı Maltepe Kara Dikimevi Müdürlüğü’nde kademe adı verilen yerde henüz bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı. Anadolu yakasındaki itfaiye istasyonları yangına müdahale etmek için seferber olmuş durumda.

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Maltepe Kara Dikimevi Müdürlüğü’nde kademe adı verilen yerde henüz bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 01:31:08 -
Milli Savunma Bakanlığına bağlı Maltepe Kara Dikimevi Müdürlüğü’nde kademe adı verilen yerde henüz bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı. Anadolu yakasındaki itfaiye istasyonları yangına müdahale etmek için seferber olmuş durumda.

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Maltepe Kara Dikimevi Müdürlüğü’nde kademe adı verilen yerde henüz bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı. Anadolu yakasındaki itfaiye istasyonları yangına müdahale etmek için seferber olmuş durumda.

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