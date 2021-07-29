Milli Savunma Bakanlığı yangın için seferber
Son günlerde etkisini giderek arttıran orman yangınlarına karşı etkin mücadele sürerken Milli Savunma Bakanlığı tarafından Marmaris’te yaşanan orman yangınına destek mesajı geldi.
YENİ AKİT ANKARA
Son birkaç gündür ülkenin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınları bütün kurum ve kuruluşları teyakkuza geçirdi. Manavgat’ta çıkan yangına karşı ekiplerin müdahaleleri sürerken Marmaris’te çıkan orman yangınına da Türk Silahlı Kuvvetler’den destek geldi.
Konuya ilişkin sosyal Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “#Marmaris’te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına, gelen talep üzerine Deniz Kuvvetlerimize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve personelin yanı sıra bir İHA ile destek sağlanmaktadır” bilgisi paylaşıldı!