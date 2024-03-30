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Teknoloji Milli Savunma Bakanlığı, Türk pilotları gözünden savaş uçağı F-16'nın gece uçuşu fotoğrafını yayınlandı
Teknoloji

Milli Savunma Bakanlığı, Türk pilotları gözünden savaş uçağı F-16'nın gece uçuşu fotoğrafını yayınlandı

Yeniakit Publisher
2024-03-30 17:30:00 - 2024-03-30 17:32:43
Milli Savunma Bakanlığı, Türk pilotları gözünden savaş uçağı F-16'nın gece uçuşu fotoğrafını yayınlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), F-16'nın gece uçuşu sırasında kaydedilen kokpit içi görüntülerini paylaştı. Türkiye'nin kahraman pilotları gözünden kaydedilen tarihi görüntü hakkında flaş bir açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), F-16'nın gece uçuşu sırasında kaydedilen kokpit içi görüntülerini paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerle birlikte, "Kahraman pilotlarımızın gözünden F-16 gece uçuşu" ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, uçakların kokpit içerisine yerleştirilen kameralarca kaydedilen görüntülerine yer verildi.

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