Milli Savunma Bakanlığı, Türk pilotları gözünden savaş uçağı F-16'nın gece uçuşu fotoğrafını yayınlandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), F-16'nın gece uçuşu sırasında kaydedilen kokpit içi görüntülerini paylaştı. Türkiye'nin kahraman pilotları gözünden kaydedilen tarihi görüntü hakkında flaş bir açıklama geldi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), F-16'nın gece uçuşu sırasında kaydedilen kokpit içi görüntülerini paylaştı.
MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerle birlikte, "Kahraman pilotlarımızın gözünden F-16 gece uçuşu" ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, uçakların kokpit içerisine yerleştirilen kameralarca kaydedilen görüntülerine yer verildi.
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