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Gündem Milli Savunma Bakanlığı memur alımları ne zaman?
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Milli Savunma Bakanlığı memur alımları ne zaman?

Milli Savunma Bakanlığı, bünyesine en az lise mezunu 135 memur alımı yapacak. Bakanlık alımlar için adaylardan en az KPSS 50 puan şartı aramaktadır. MSB alımlarına dair detaylar, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı memur alımı başvuruları nereden, nasıl yapıldığı adaylar tarafından araştırılıyor. MSB memur alımları için başvuru şartları nelerdir? Milli Savunma Bakanlığı hangi kadrolara alım yapacak? Milli Savunma Bakanlığı memur alımları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-01-13 21:11:00 -
Milli Savunma Bakanlığı memur alımları ne zaman?

Milli Savunma Bakanlığı bünyesine en az lise mezunu 135 memur alımı yapacak. Bakanlık alımlar için adaylardan en az KPSS 50 puan şartı aramaktadır. MSB, Kara Kuvvetler Komutanlığı, Deniz Kuvvetler Komutanlığı, Harita Genel Müdürlüğü, Hava Kuvvetler Komutanlığı ve Milli Savunma Üniversitesine alınacak adaylara alımlara dair tüm detayları internet adresinde yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesine istihdam etmek üzere memur alımlarına devam ediyor. En az lise mezunu 135 memur alacağını açıklayan Bakanlık, adaylardan en az KPSS 50 puan şartı aramaktadır. Yayınlanan ilan çerçevesinde MSB’lığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Harita Genel Müdürlüğü, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli Savunma Üniversitesine çeşitli boş kadrolara alımlar yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığı memur alımı başvuruları ne zaman bitecek?

Milli Savunma Bakanlığı başvuruları 30 Aralık 2020 tarihinde alınmaya başladı. Adaylar 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvurularını yapabilecek. Adaylar internet adresi üzerinden e-Devlet şifre bilgilerini girerek kolaylıkla tercihlerini gerçekleştirebilecek.

MSB memur alımları için başvuru şartları nelerdir?

MSB’nin memur alımı ilanına adayların başvuru yapabilmesi için şartlar şu şekilde;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşıması gerekir.

Nitelik tablosunda bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olunması gerekir.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) nitelik tablosunda belirtilen ilgili puan türlerinden puan almış olması gerekmektedir.

Erkek adaylar için, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilişkisi bulunmaması gerekir.

Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş olması gerekir.

Milli Savunma Bakanlığı hangi kadrolara alım yapacak?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Harita Genel Müdürlüğü, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli Savunma Üniversitesinde görevlendirilmek üzere toplamda 135 memur alımı gerçekleştirilecek. Atama yapılacak kadrolar şu şekilde;

Harita Genel Müdürlüğü bünyesine;

4 Aşçı, 3 çocuk eğitimcisi, 1 diyetisyen, 2 garson, 2 grafiker, 1 hemşire, 2 hizmetli, 1 istatistikçi, 9 mal Sorumlusu, 6 memur, 4 harita mühendisi, 12 bilgisayar Mühendisi, 1 çevre mühendisi, 2 endüstri mühendisi, 1 sosyolog, 1 şoför, 8 tekniker, 6 bilgisayar teknikeri, 2 mekatronik teknikeri, 3 tekniker (Matbaa), 1 acil tıp teknisyeni, 1 teknisyen (marangoz), 1 teknisyen (klima), 1 teknisyen (kaynak), 3 teknisyen (oto), 1 teknisyen (Elk.Güç Kay.), 1 teknisyen (bilgisayar), 1 terzi, 14 uzman, 9 V.H.K.İ 

Milli Savunma Bakanlığı bünyesine;

4 avukat, 2 VHKİ 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine;

2 bilgisayar mühendisi, 1 endüstri mühendisi, 1 psikolog, 1 teknisyen (Elektronik) 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine;

1 grafiker, 1 psikolog, 1 teknisyen (Sıhhi Tesisat), 1 V.H.K.İ.  

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine;

1 İş Güvenliği Uzmanı (mühendis), 1 mühendis (elektrik), 1 çevre mühendisi, 1  gıda mühendis, 1 Uzman (Dava İşl.)

Milli Savunma Üniversitesi bünyesine;

2 maaş mutemedi, 1 şoför (Ağır Araç) , 1 uzman (ihale / kontrat), 6 V.H.K.İ.

Milli Savunma Bakanlığı memur alımı başvuruları için TIKLAYIN

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