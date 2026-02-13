  • İSTANBUL
Gündem Milli Savunma Bakanlığı: İzmir açıklarında 2 kazazede kurtarıldı
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı: İzmir açıklarında 2 kazazede kurtarıldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Milli Savunma Bakanlığı: İzmir açıklarında 2 kazazede kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Foça ile Karaburun arasında battığı bildirilen göçmen botundaki iki kazazedenin Hava Kuvvetleri’ne ait helikopterle kurtarıldığını açıkladı. Kurtarılan kişiler hastaneye sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca İzmir’de Foça ile Karaburun arasında battığı bildirilen göçmen botundaki 2 kazazedenin kurtarıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabın yaptığı paylaşımda "Foça ve Karaburun arasında battığı bildirilen göçmen botu için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı helikopterimiz bölgeye intikal ettirildi. Şiddetli rüzgar, sağanak yağış ve yüksek dalgalı denize rağmen, denizden kurtarılan iki kazazede Ege Üniversitesi Hastanesi acil ekiplerine teslim edilerek görev başarıyla tamamlandı" ifadelerine yer verildi.

