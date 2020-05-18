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Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 17:46:31 -
Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

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