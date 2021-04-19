  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Türkiye ve Yunanistan mutabakata vardı
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Türkiye ve Yunanistan mutabakata vardı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye ve Yunanistan Milli Savunma bakanlıkları, güven artırıcı önlemlere ilişkin dördüncü tur toplantıları yapma konusunda mutabakata vardı." ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 16:07:00 -
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Türkiye ve Yunanistan mutabakata vardı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye ve Yunanistan Milli Savunma bakanlıkları, güven artırıcı önlemlere ilişkin dördüncü tur toplantıları yapma konusunda mutabakata vardı." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar aman dikkat! Hızlı yükseliş
Ekonomi

Altın alacaklar aman dikkat! Hızlı yükseliş

Pandemiye ilişkin yaşanan gelişmeler sonrası çeyrek altının fiyatının ne kadar olduğu, gram altının kaç liradan işlem gördüğü de merak edili..
FETÖ'nün Karlov suikastiyle asıl hedefi darbeydi!
Gündem

FETÖ'nün Karlov suikastiyle asıl hedefi darbeydi!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikasti ile ilgili davada gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, suikastın tek amacının “Türkiye ..
Teşkilat dizisi oyuncusundan kötü haber
Medya

Teşkilat dizisi oyuncusundan kötü haber

TRT1’de yayınlanan fenomen Teşkilat dizisinde hayranları üzecek bir gelişme yaşandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay