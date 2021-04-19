Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Türkiye ve Yunanistan mutabakata vardı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye ve Yunanistan Milli Savunma bakanlıkları, güven artırıcı önlemlere ilişkin dördüncü tur toplantıları yapma konusunda mutabakata vardı." ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye ve Yunanistan Milli Savunma bakanlıkları, güven artırıcı önlemlere ilişkin dördüncü tur toplantıları yapma konusunda mutabakata vardı." ifadeleri kullanıldı.