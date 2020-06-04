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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! M4 karayolunda 15’inci Türk-Rus ortak devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’deki M4 karayolunda 15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi’nin icra edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 11:53:00 - 2020-06-04 12:04:40

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi Twitter hesabından Suriye’nin İdlib kentinde bulunan M4 karayolunda 15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi’nin icra edildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." ifadeleri kullanıldı.

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