Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! M4 karayolunda 15’inci Türk-Rus ortak devriyesi icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’deki M4 karayolunda 15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi’nin icra edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi Twitter hesabından Suriye’nin İdlib kentinde bulunan M4 karayolunda 15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi’nin icra edildiğini duyurdu.
Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." ifadeleri kullanıldı.