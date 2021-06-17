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Gündem Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! F-16’larımız ABD uçaklarının yanında
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! F-16’larımız ABD uçaklarının yanında

Milli Savunma Bakanlığı EUCOM talebi üzerine F-16'ların, ABD B-52 uçaklarına refakat görevi icra ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 12:35:00 -
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! F-16’larımız ABD uçaklarının yanında

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD Avrupa Komutanlığının (EUCOM) talebi üzerine F-16 uçaklarının, ABD'nin B-52 uçaklarına refakat görevi icra ettiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "EUCOM talebi üzerine F-16 uçaklarımızla ABD'nin B-52 uçaklarına refakat görevi icra edilmiş, aynı zamanda KC-135R tanker uçağımız ile de havada yakıt ikmal desteği sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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