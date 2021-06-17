Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! F-16’larımız ABD uçaklarının yanında
Milli Savunma Bakanlığı EUCOM talebi üzerine F-16'ların, ABD B-52 uçaklarına refakat görevi icra ettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD Avrupa Komutanlığının (EUCOM) talebi üzerine F-16 uçaklarının, ABD'nin B-52 uçaklarına refakat görevi icra ettiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "EUCOM talebi üzerine F-16 uçaklarımızla ABD'nin B-52 uçaklarına refakat görevi icra edilmiş, aynı zamanda KC-135R tanker uçağımız ile de havada yakıt ikmal desteği sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.