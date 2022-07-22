Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 57’ncisi envantere girdi

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Kara Kuvvetleri Komutanlığına TUSAŞ üretimi ve Faz-2 versiyonu Atak helikopteri teslim edildi.

Milli Savunma Bakanlığı gelişmeyi sosyal medya hesabından böyle açıkladı:

"Faz-2 konfigürasyona sahip bir T-129 ATAK helikopteri daha Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 57’nci Atak helikopterimiz de envantere girmiş oldu. Envantere giren helikopterimiz, Millî IFF Mod-5 Dost/Düşman Tanıma/Tanıtma Sistemi ve 6 sensörlü Füze İkaz Sistemi ile teçhiz edilmiş ilk ATAK helikopteri olma özelliğini taşıyor."

Faz-2 konfigürasyona sahip bir T-129 ATAK helikopteri daha Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 57’nci T129 ATAK helikopteri de envantere girmiş oldu. Yerli savunma sanayii firmalarımızca millî imkânlarla geliştirilen ATAK Faz-2 ile mevcut Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemlerine ilave olarak; Radar İkaz Alıcı, Lazer İkaz Alıcı, Radyo Frekans Karıştırıcı Sistemler ile helikopterlerin kendini koruma etkinliği artırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen T129 ATAK projesi kapsamında bugüne kadar Türk Havacılık Uzay Sanayii-TUSAŞ tarafından üretilen 73 adet ATAK helikopteri güvenlik güçlerine teslim edildi. TUSAŞ tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na en az 56 adet (5’i Faz-2), Jandarma Genel Komutanlığı’na ise 13 adet Faz-2 ve Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 adet ATAK Faz-2 helikopteri teslimatı yapıldı. İlk teslimatları yapılan ATAK FAZ-2 konfigürasyonundan ise ilk aşamada 21 adet teslim edilecek.

Jandarma Genel Komutanlığı’na "T129 Atak Helikopteri" teslimatı

Jandarma Genel Komutanlığı’na TUSAŞ tarafından geliştirilen yeni T129 Atak Helikopterlerinin teslimatı yapıldı. Gelişmeyi resmi Twitter hesabı üzerinden duyuran Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Gökyüzündeki neferlerimize yenilerini eklemeye devam ediyoruz! Son olarak Jandarma Genel Komutanlığımıza T129 ATAK Helikopterilerimizi teslim ettik.” ifadelerini kullanmıştı.

Bu bağlamda 2022 yılının Mart ayında Jandarma Genel Komutanlığı’na 11. Atak Helikopterinin teslimatı gerçekleştirilmişti. Daha önceden 2021 Aralık (10), 2021 Kasım (9.), Ekim (8.) ve Ağustos (7.) aylarında Jandarma Genel Komutanlığı’na T-129 ATAK FAZ-2 teslim edilmişti.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından verilen siparişle Jandarma Genel Komutanlığı havacılık birimlerine toplam 18 adet T129 ATAK helikopteri teslim edileceği açıklanmıştı. Ancak Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 2021 Mart ayında paylaşılan raporda sayı 24 adede yükseltildi.

DefenceTürk