  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li 3 terörist etkisiz hale getirildi."
Aktüel

Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li 3 terörist etkisiz hale getirildi."

Yeniakit Publisher
2021-01-02 10:48:14 -
Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li 3 terörist etkisiz hale getirildi."
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Celalettin Paşa kimdir?
Tarih

Ahmet Celalettin Paşa kimdir?

Ahmet Celalettin Paşa kimdir? TRT ekranlarına gelen Payitaht Abdülhamid dizisinde Serhafiye Ahmed Celaleddin Paşa'nın hayatı izleyici tarafı..
Mutasyon virüs bir ilimizde daha görüldü
Sağlık

Mutasyon virüs bir ilimizde daha görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın mutasyon virüsün Türkiye'de 15 kişide görüldüğünü açıklamasının ardından, yurtdışından Gaziantep’e gelen 2 ..
Elektrik ve doğalgaza zam
Gündem

Elektrik ve doğalgaza zam

1 Ocak 2021 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere; elektriğe yüzde 6, doğalgaza yüzde 1 oranında zam yapıldı.
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay