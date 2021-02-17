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Gündem Milli Savunma Bakanlığı az önce duyurdu: Ruslar sınır hattında yakalandı
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı az önce duyurdu: Ruslar sınır hattında yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye sınırından ülkemize girmeye çalışan 5’i Rusya, 1’i de Libya uyruklu olmak üzere 6 kişinin yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 10:30:00 - 2021-02-17 11:19:06
Milli Savunma Bakanlığı az önce duyurdu: Ruslar sınır hattında yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hatay/Narlıca’da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye’den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5’i Rusya, 1’i de Libya uyruklu olmak üzere 6 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında yer alan Rus uyruklu bir kadının DEAŞ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlendi" denildi.

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