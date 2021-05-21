  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teröristlere sınırdan geçit yok!
Sinop Şehir Stadı'nda sevindirici gelişme
İsrail ateşkesi bozdu
Irkçılardan 1000 kişilik liste
Gündem Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Yunanistan’dan büyük küstahlık, hepsi kurtarıldı
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Yunanistan’dan büyük küstahlık, hepsi kurtarıldı

Yunanistan tarafından dövülen ve aç susuz rehin tutulan, yasa dışı yollarla Türkiye’ye gönderilmeye çalışılan 35 düzensiz göçmenin kurtarıldığı aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 13:08:00 -

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından dövülen, aç ve susuz rehin tutularak yasa dışı yollarla Türkiye’ye gönderilmeye çalışılan 35 düzensiz göçmenin kurtarıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yunanistan tarafından dövülen, ayakkabı, para ve kimlikleri alınarak aç ve susuz rehin tutulan 35 düzensiz göçmen, yasa dışı yollarla ülkemize gönderilmeye çalışıldı. Meriç Nehri üzerinde tespit edilen göçmenler Edirne hududundaki personelimiz tarafından kurtarıldı" ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mesut Sarp

Bir yandan kurtarıyor diger yandan Avrupaya en ucuz hizmeti sunuyoruz.  
  • Yanıtla
Türkiye'nin tek hamlesi İsrail'i kör eder! Bu seçenek masada
Gündem

Türkiye'nin tek hamlesi İsrail'i kör eder! Bu seçenek masada

Türkiye'nin Kürecik Üssü'nü kapaması durumunda, savaş suçu işleyen İsrail'in balistik füzelere karşı korunması kalmayacak. Türkiye'nin, üssü..
TFF 1.Lig play-off maçları ne zaman? İstanbulspor Altay maçı ne zaman?
Spor

TFF 1.Lig play-off maçları ne zaman? İstanbulspor Altay maçı ne zaman?

Samsunspor Altınordu maçı ne zaman saat kaçta? TFF 1.Lig'den Süper Lig'e çıkacak olan son takımın belirleneceği play-off turunda heyecan dev..
İyi Partililer kendilerini sorgulasın! Meral Akşener'i savunan gazeteye bakın
Medya

İyi Partililer kendilerini sorgulasın! Meral Akşener'i savunan gazeteye bakın

Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programında Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhuriyet'ten bir iki tık..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay