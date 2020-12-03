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Gündem Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! Zeytin Dalı bölgesinde 1 asker şehit oldu
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! Zeytin Dalı bölgesinde 1 asker şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada; "Zeytin Dalı bölgesinde, PKK/YPG terör örgütü tarafından yapılan sızma girişimi sonrasında çıkan çatışmada, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametleri ateş destek vasıtalarıyla derhal ateş altına alınarak, 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgeye sevk edilen İHA/SİHA ve destek unsurlarıyla operasyonlar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 13:14:00 -
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! Zeytin Dalı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada; "Zeytin Dalı bölgesinde, PKK/YPG terör örgütü tarafından yapılan sızma girişimi sonrasında çıkan çatışmada, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametleri ateş destek vasıtalarıyla derhal ateş altına alınarak, 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgeye sevk edilen İHA/SİHA ve destek unsurlarıyla operasyonlar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıntılar Geliyor...

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Yorumlar

Rabia Zafer

Bu Yerlerde 7/24 Gözetleme İhaları Kullanılmalıdır. Böylece Erkenden Tespit Edilip Yaklaşmadan SİHA larla Yok Edilmelidir.
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