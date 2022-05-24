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Aktüel Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu
Aktüel

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanıp hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın şehit düştüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 18:02:00 -
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kapılay'ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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