0553 313 94 23

Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'ın ilk işi belli oldu

Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk kabinesinde Milli Savunma Bakanı olarak yerini alan Hulusi Akar, memleketi Kayseri'de yapımına katkı sağladığı cami ile kendi adını taşıyan bulvarın açılışına bakan olarak katılacak.

10 Temmuz 2018 Salı 10:45
Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'ın ilk işi belli oldu

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesi, dün akşam, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda açıklandı. Kabineye giren Genelkurmay eski Başkanı Akar, Milli Savunma Bakanı oldu.

Hulusi Akar'ın ismi, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde gösterdiği direnç ve demokrasiye bağlığı dolayısıyla memleketi Kayseri'de, Büyükşehir Belediye Meclisi'nce alınan karar ile bulvara verilmişti.

CAMİ AİLESİ ADINA YAPTIRILDI

Akar, ayrıca memleketinde ailesi adına, asri mezarlık girişinde cami de yaptırmıştı. Yakın zamanda ibadete açılması beklenen camiye Hulusi Akar'ın adının verilip verilmemesi, Akar ailesinin takdirine bırakılmıştı.

AÇILIŞA BAKAN OLARAK KATILACAK

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, 'Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı' ile Selçuklu motifleriyle bezenen camideki çalışmaların, 1 ay içinde tamamlanacağını söyledi. Hulusi Akar, memleketinde yaptırdığı cami ile kendi adını taşıyan bulvarın açılışına Milli Savunma Bakanı olarak katılacak.

'Orgeneral Hulusi Akar' adı verilen bulvar, 14 kilometre uzunluğunda ve 50 metre genişliğinde yapıldı. 'Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı', Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nı Mimarsinan OSB- Malatya yoluna bağlayan; yayalar, bisikletliler, lastik ve demir tekerlekli araçlar ile raylı sistem araçlarının geçeceği önemli nokta olacak.

Hulusi Akar tarafından ailesi adına yaptırılan cami ise Selçuklu motiflerinden esinlenilerek, inşa edildi. Caminin kapasitesi 750 kişilik olacak. Zemin kat oturumu 800 metrekare olan caminin 550 metrekarelik ibadet alanı, 220 metrelik kadınlar bölümü ve 260 metrekarelik son cemaat alanı bulanacak.



 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 10:45
  1. Malatya
  2. Kayseri
  3. Hulusi Akar
  4. yapımına katkıda bulunduğu camiyi açacak
  5. cami
  6. bulvar
  7. açılış

YORUM YAZ

  • Celil YAĞMUROĞLUCelil YAĞMUROĞLU57 dk önce
    Sayın Bakanım dizinlerin yeni Büyük Türkiye ve Başkanımızın yanında olacağından çok emindik çünkü Başkanımıza kalben bağlıyız ne düşündüklerini iyi biliyoruz, Sayın Bakan Süleyman Soylunun da kabinede olacağını kalbimiz seziyordu. İki Bakan çok ama çok uyum içinde çalışıyorlardı. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin yeni işiniz dede Allah yardımcınız olsun..
  • ihsanihsan20 dk önce
    rabbime sonsuz şükürler olsun bize böyle inançlı imanli genelkurmay başkanı savunma bakanı nasip etti
  • nn43 dk önce
    ALLAH RAZI OLSUNİSALLAH BÖYLE İMANLI ASKER GENEL KURMAYLARIVE TÜMKOMUTANIM KADEMELERİHUZURLU İMANLIOLUR HULUSİ AKARİLK ANDANİTİBARENBU CEVHERİFARK EDEREKBU KİŞİYE HAYIR DUA ETMEYE BAŞLADIK ALLAH RAZI OLSUN
  • ayseayse49 dk önce
    atalarımızın bir sözü var ama yazmayacağım ORDUNUN HALİ ...
  • OFLİDUOFLİDU1 sa önce
    ma şaa Allah
  • nn43 dk önce
    ALLAH RAZI OLSUNİSALLAH BÖYLE İMANLI ASKER GENEL KURMAYLARIVE TÜMKOMUTANIM KADEMELERİHUZURLU İMANLIOLUR HULUSİ AKARİLK ANDANİTİBARENBU CEVHERİFARK EDEREKBU KİŞİYE HAYIR DUA ETMEYE BAŞLADIK ALLAH RAZI OLSUN
  • Emirhan emirEmirhan emir51 dk önce
    ILK ISI BELLI OLMUS MASALLAH TURKIYEYE TOPLUMA NE KADARDA HAYIRLI BIR IS BASLANGICI!!KESKE DOLAR KURUNU DUSURMEKLE ISE BASLASAYDI
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Ali Babacan...
  1. Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Ali..
  2. Beşiktaş'ta flaş gelişme! İlhan Mansız..
  3. Mehmet Şimşek yeni kabinede olmadığını..
  4. CHP’de muhalifler delege avına çıktı
  5. Flaş! O internet adresi de..
  6. e-Devlet'ten yeni hizmetler!
  7. Darbeci FETÖ firarisi 458 asker her..
  8. Erdoğan düşmanı KTÖS’ün gerçek yüzü
  9. Araplar, Haccı Türkiye'de konuşacak!
  10. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile..
  11. İstanbul Bakırköy'de korkunç görüntü!..
  12. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görev..
  13. Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklama:..
  14. Başbakanlık internet sitesi,..
  15. Metin Altıok kimdir? Metin Altıok..
  16. Başkan'ın ilk adımı Rumları rahatsız..
  17. İranlı din adamından ülkeyi bölecek..
  18. WhatsApp'ta kırmızı mesaj dönemi..
  19. Hulusi Akar'ı hiç böyle görmediniz!..
  20. Ekonomi Politikaları Kurulu'na 13..
TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
'Erdoğan 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak'
'Erdoğan 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak'
Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı
Devlet Başkanı Erdoğan'ın törenine gelmek için direksiyona geçti
Devlet Başkanı Erdoğan'ın törenine gelmek için direksiyona geçti