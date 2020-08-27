Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a mesaj: Arkanıza dünyayı alın, kararlıyız!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı Editör Masası programına konuk oluyor. Terörle mücadele ve Türkiye’ye yönelik tehitler hakkında konuşan Hulusi Akar, özellikle son günlerde Doğu Akdeniz’de artan gerilim hakkında da açıklamalarda bulunuyor. Akar, Türkiye’nin Kardeniz’in yanı sıra Doğu Akdeniz’de de petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini sürdüren sondaj gemileri nedeniyle artan askeri tehdit ve baskılar hakkında dikkat çeken yorumlarda bulunuyor. Özellikle son zamanlarda iyice şımaran Yunanistan ve destekçilerinin Türkiye’ye yönelik açık tehditlerini değerlendiren Milli Savunma Bakanı Akar, söz konusu gerilime ilişkin konuşuyor.

Bakan Akar’ın açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:

- "Bugüne kadar yapılan tüm askeri ve diplomatik çalışmalar, herkesin bilmesi lazım Türkiye Cumhuriyeti devleti uluslararası ortamda bir özne haline gelmiştir."

- "15 Temmuz sonrasında milletimiz, ordusuna sahip çıkmıştır."

- "15 Temmuz'dan itibaren 93 bin 327 personel aldık, bunların yüzde 70'i operasyonlarda kahramanca görev alan uzman ve sözleşmeli personel."

- "Türkiye, uluslararası ortamda özne haline geldi. Hak için, adalet için gayret gösteriyoruz. Ülkemiz için ne gerekiyorsa çalışma içindeyiz."

- "(Son yayımlanan Navtex) İskenderun bölgesinde Deniz Kuvvetlerimizin atış eğitimi ile alakalı güvenlik bakımından yayımlanmış bir Navtex'tir."

- "(NAVTEX ilanları) Denizde bir faaliyet göstereceğiniz zaman bir denizcilik kuralıdır. Bizim orada deniz menfaatlerimiz konusunda çalışmalarımız var. Bu çerçevede biz faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bunlarla alakalı ne varsa, bunlar bitinceye kadar bunları sürdüreceğiz, sınırı yok. Hakkımızı kullanıyoruz biz, hukukumuzu kullanıyoruz."

Terörle mücadele

- "Terör belasından asil milletimizi kurtacağız. Hudutlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlayacağız, amacımız bu."

- "Terörle, teröristle mücadeleyi taarruzi anlayışla sürdürmekteyiz."

- "(Doğu Akdeniz) Enerji Bakanlığı'mız çalışmalarını sürdürürken biz de oradaki faaliyetlerin güvenliğini sağlamaktan sorumluyuz."

- "Nasıl ki DEAŞ Müslümanların temsilcisi olamazsa PKK da Kürtlerin temsilcisi olamaz."

- "Kimsenin toprağında, denizinde asla gözümüz yok. Fakat hiçbir şekilde de komşularımızın topraklarından, denizlerinden bize karşı bir saldırıya da müsaade etmeyeceğimizi, buna göz yummayacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz."

- "Pençe harekatlarında şu ana kadar 320 terörist etkisiz hale getirilmiş bulunmaktadır."

- "(Pençe operasyonları) 'Girilemez' denilen yerlere Mehmetçik girdi, teröristlerin bütün mağaralarını başlarına yıktı, kaçacak yerleri kalmadı."

- "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, TSK olarak bütün faaliyetlerimiz ilkeli, esaslara dayalı, kararlı şekilde gitmektedir."

- "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 17 bin 200 terörist etkisiz hale getirildi."

Yunanistan ile yaşanan gerilim

- "Burada çok değişik bakış açıları var. NATO objektif derecede buraya yaklaşıyor fakat buna karşılık bizim Fransız meslektaşımızın açıklamalarının hukukla, akılla tutulur yanı yok. Diyalog diyor, diğer taraftan tatbikatlara başlayacağız diyor. Duygusallık bulaştırınca akıl, mantık gidiyor.

- Tatbikatlarla TSK'nın faaliyetlerini engellemek boş bir hayaldir. Bizim kimsenin toprağında, denizinde gözümüz yok. Diğer taraftan da bir damla suyumuzu dahi vermeyiz. Bunu anlamakta sıkıntıları var muhataplarımızın."

- İstediğiniz kadar arkanıza Avrupa'yı, dünyayı alın. Hiçbir zaman iki kere ikiyi beş yapamazsınız. İki kere iki dörttür. Biz haklıyız ve hakkımızı almakta kararlıyız, muktediriz.

- "Kendi sınırlarımızda kalmak kaydıyla hakkımızı, hukukumuzu istiyoruz, diğer taraftan da bir damla suyunu dahi vermeyiz, hakkımızı yedirmeyiz"

- "83 milyonluk Türkiye'nin hiç hakkı yok mu? Bu kadar yanlış, tek yanlı, bencil bir yaklaşım kendilerine de Yunan halkına da zarar veriyor."

- "Biz konuşmaktan yanayız. Gelin konuşalım. Diyaloğa açığız, barış, huzur istiyoruz ama hakkımızı, hukukumuzu da istiyoruz."

- "Önümüzdeki günlerde Yunan mevkidaşlarımız karar verirlerse, biz onları burada ağırlamaktan memnuniyet duyarız."

- "Meis Adası, Türkiye'ye 2, Yunanistan'a uzaklığı yaklaşık 600 km. Böyle bir durumdaki adaya 40 bin kilometrekare deniz yetki alanı veriyorsunuz. Bu nasıl bir şey?"

- "Biz Avrupa'ya, AB'ye ya da Fransa'ya sığınarak değil, Türkler ve Yunanlar olarak kendi problemlerimizi konuşup görüşüp çözmemiz lazım."

- "Türkiye'nin gücünü, kuvvetini test etmemek lazım. Hak ve menfaatlerimizi korumak, kollamak konusunda azimliyiz, kararlıyız, muktediriz."

- "Bizim yaptığımız şey sondaj ve araştırma. Hak, alaka ve menfaatlerimiz çerçevesinde barışçıl yol ve yöntemlerle bize ait olan alanda çalışmalarımızı yapıyoruz."

- "Ekonomik bir faaliyetin çeşitli yönlere çekilmesinin yanlış olduğunu değerlendiriyoruz. Gemilerimiz çalışmanın güvenliği için onları koruyor. Bunun ötesinde anlam yüklemek yanlış."

- "(Fransız gemisine taciz iddiası) İddiaların doğru olmadığı ortaya çıktı. Ey Fransa ! Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden özür dilemeniz lazım."

- "Fransa'dan akılla, mantıkla, hukuka uygun davranmasını bekliyoruz. Bu olaydan dolayı muhataplarımızın Türkiye'den özür dilemesini bekliyoruz."

- "Bizim sınırlarımız belli, kurallarımızı koyduk. Bunları ihlal ederseniz, bunlara karşı bir tecavüz olursa bizim yapacaklarımız da belli. Fakat biz bunu istemediğimizi, diyalogdan yana olduğumuzu her zaman söylüyoruz."

Libya'daki gelişmeler

- "Eğitim merkezleri kurmak suretiyle Libyalı kardeşlerimize Silahlı Kuvvetleri mensuplarımız eğitim veriyor. Bunun abartılması doğru değil."

- "Aleni konuları görmeyip Türkiye'yi suçlayıcı bir bakışla olaya yaklaşmak insanları gerçeğe götürmez."

- "Biz orada hem insani hem uluslararası hukuka uygun anlamda faaliyetler yapıyoruz, bu faaliyetleri sürdüreceğiz."

Yunanistan’ın Türkiye’ye tehdidi

Dün açıklama yapan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, “Karasularımızı 6 milden 12 mile çıkaracağız. Pasif siyaset dönemi bitti.” demişti.