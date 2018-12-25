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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'tek tip askerlik' açıklaması

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tek tip askerlikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

25 Aralık 2018 Salı 14:04

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Hulusi Akar, kendisine yöneltilen "tek tip askerlik" sorusunu ise şöyle cevapladı:

"Geçici bir konu olmayacak"

"Çalışıyoruz. Tek tip askerlik konusu herhangi bir şekilde geçici bir konu olmayacak. Eğer yapabilirsek ona çalışıyoruz, elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bakanlıklarımızla, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla konuşmak, görüşmek suretiyle kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu bakımdan çalışma dikkatli ve hassas bir şekilde ilerliyor. Öyle bir şey yapalım ki bir daha tekrar tekrar gündeme gelmesin, herkes çalışmalarını, faaliyetlerini ön görebilsin, planlayabilsin şeklinde."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 14:04
  1. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  2. Tek tip askerlik açıklaması

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