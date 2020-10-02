Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'ateşkes' açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yıllardır Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ'daki haklı davasına çözüm sunmayanların ateşkes çağrıları, samimi olmadığı gibi inandırıcı da değil" açıklaması yaptı.
Ermenistan'ın sivilleri hedef alan kalleş saldırıları sonrası Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyonlar başarılı bir şekilde devam ediyor.
Bölgede sıcak anlar yaşanırken Ermenistan'ın köşeye sıkıştığını gören Avrupa Birliği (AB) ve Rusya'dan ateşkes çağrıları peş peşe geldi.
Hulusi Akar'dan 'ateşkes' açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'ateşkes' çağrılarını değerlendirdi.
Bu çağrıların samimi olmadığını altını çizen Bakan Akar, "Yıllardır Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ'daki haklı davasına çözüm sunmayanların ateşkes çağrıları, samimi olmadığı gibi inandırıcı da değil" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin Azerbaycan'ın haklı davasında yanında olacağının mesajını yineleyen Hulusi Akar, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Can kardeşlerimizin haklı davasında, öz topraklarını geri kazanma mücadelesinde sonuna kadar yanında olmayı sürdüreceğiz"