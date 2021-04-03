Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askeri operasyon açıklaması
Açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Operasyonlarımız artan bir şiddetle devam edecek." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, açıklamalarda bulundu.
Akar, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Operasyonlarımız artan bir şiddetle devam edecek." ifadelerini kullandı.
Bakan Akar açıklamasının devamında ise "(Sincar ve Mahmur’daki terör unsurları) Bir an önce etkisiz hale getirilmesi için yapılması gerekenlerin en kısa sürede yapılmasını bekliyoruz" dedi.