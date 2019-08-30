Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "TSK’nın pençesi teröristlerin ensesinde. Pençe-1’de 64, Pençe-2’de 16 ve Pençe-3’te şimdiye kadar 22 olmak üzere yılbaşından bu yana Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda toplam 676 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "TSK’nın pençesi teröristlerin ensesinde.30 Ağustos 2019 Cuma 09:09
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "TSK’nın pençesi teröristlerin ensesinde. Pençe-1’de 64, Pençe-2’de 16 ve Pençe-3’te şimdiye kadar 22 olmak üzere yılbaşından bu yana Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda toplam 676 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.
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