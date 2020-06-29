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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu açıklaması: Hava hücum harekatıyla intikal edildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada "(Pençe-Kaplan Operasyonu) Hava hücum harekatıyla, planlanan bölgelere intikal edildi. Bölgeleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 15:41:00 - 2020-06-29 15:51:05
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu açıklaması: Hava hücum harekatıyla intikal edildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:"(Pençe-Kaplan Operasyonu) Hava hücum harekatıyla, planlanan bölgelere intikal edildi. Bölgeleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor"

Bakan Akar:"(Pençe-Kaplan Operasyonu) Şu ana kadar 41 terörist etkisiz hale getirildi, ciddi miktarda silah, mühimmat ele geçirildi."

Detaylar birazdan

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