Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu açıklaması: Hava hücum harekatıyla intikal edildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada "(Pençe-Kaplan Operasyonu) Hava hücum harekatıyla, planlanan bölgelere intikal edildi. Bölgeleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:"(Pençe-Kaplan Operasyonu) Hava hücum harekatıyla, planlanan bölgelere intikal edildi. Bölgeleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor"
Bakan Akar:"(Pençe-Kaplan Operasyonu) Şu ana kadar 41 terörist etkisiz hale getirildi, ciddi miktarda silah, mühimmat ele geçirildi."