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Aktüel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Özbekistan'da
Aktüel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Özbekistan'da

Akar, Özbekistan Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Viktor Mahmudov ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-10-27 14:36:32 -
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Özbekistan'da

TAŞKENT (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Viktor Mahmudov ile bir araya geldi.

Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki ziyaretlerine devam ediyor.

Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Akar, Sempozyum Sarayına geçerek Özbekistan Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Viktor Mahmudov ile görüştü.

Akar, görüşmede, Türkiye ve Özbekistan arasında tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarının bulunduğu belirtti.

Hem askeri eğitim hem de savunma sanayi alanlarında mevcut ilişkilerin artarak devam etmesinin gerekliliğini anlatan Akar, FETÖ ile mücadelede iş birliğinin ehemmiyetini, Cumhurbaşkanları düzeyinde varılan mutabakat kapsamında çizilen çerçevede çalışma ortaklığının hızla hayata geçirilmesinin gerekliliğini dile getirdi.

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