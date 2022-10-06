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Gündem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Oleksandr Kubrakov ile görüştü
Gündem

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Oleksandr Kubrakov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 20:30:00 -
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Oleksandr Kubrakov ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov arasındaki telefon görüşmesinde, tahıl sevkiyatı konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Tahıl sevkiyatının hızlandırılması konusunda alınabilecek ilave tedbirlerin değerlendirildiği görüşmede, Müşterek Koordinasyon Merkezinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyetin de ifade edildiği bildirildi.

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