Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Macar mevkidaşı ile görüştü
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin bilgi verildi. Yapılan paylaşımda şu ifadelere kullanıldı; “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; 12-13 Ekim tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.”