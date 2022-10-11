  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Macar mevkidaşı ile görüştü
Gündem

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Macar mevkidaşı ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 16:36:00 -
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Macar mevkidaşı ile görüştü

YENİ AKİT  ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin bilgi verildi. Yapılan paylaşımda şu ifadelere kullanıldı; “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; 12-13 Ekim tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23