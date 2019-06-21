Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine ilişkin "çatı" davasında verilen cezalara ilişkin, "Bu hainler, alçaklar Türk adaleti karşısında layık oldukları cezayı buldular" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine ilişkin "çatı" davasında verilen cezalara ilişkin, "Bu hainler, alçaklar Türk adaleti karşısında layık oldukları cezayı buldular" dedi.21 Haziran 2019 Cuma 11:18
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine ilişkin "çatı" davasında verilen cezalara ilişkin, "Bu hainler, alçaklar Türk adaleti karşısında layık oldukları cezayı buldular" dedi.
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