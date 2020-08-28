Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu: 20 bin 62 personel Türk Silahlı Kuvvetleri'nden uzaklaştırıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı yürütülen mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) gereğini yaptığını vurgulayan Bakan Akar, konuşmasında şu ifadeleri kullandı.

"İstihbarat birimlerimizden, Milli İstihbarat Teşkilatımızdan, emniyet istihbarat teşkilatımızdan, savcılıklarımızdan, kendi hiyerarşimizden, ilave bilgi, belge çıktıkça, ilave kanaatler oluştukça tereddütsüz gereği yapılmaktadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) uzaklaştırılan personel sayısını açıklayan Hulusi Akar, "Şu ana kadar 20 bin 62 personel Silahlı Kuvvetler'den uzaklaştırıldı. Bu konuda bizler, komutan arkadaşlarım, şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri üniformasını bu hainlere giydirmemek için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstereceğiz, bu üniformayı onlara giydirmeyeceğiz" dedi.

"Bu söylemler doğru değil"

"Operasyon ve tatbikatlarla TSK'nın, 15 Temmuz'un ardından, hainler içimizden temizlendikten sonra etkinliğini, caydırıcılığını, saygınlığını artırmakta olduğunu görüyoruz" diyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Sayılar azalıyor, gücümüz azalıyor" söylemlerinin de doğru olmadığı söyledi.