Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar davet etti: Özbekistan Cumhurbaşkanı TUSAŞ’ı ziyaret etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle resmi temaslarda bulunmak üzere ülkemize gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve beraberindeki heyet TUSAŞ tesislerini ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarete; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve Vakıf Firmalarının Üst Yönetimleri katılım sağladı. Program kapsamında gerçekleşen görüşmelerin akabinde yerli ve milli platformların nefes kesen gösterileri izlendi. Ziyaret, TUSAŞ Sergi Alanı’nın gezilmesi akabinde sonlandı.

Savunma Sanayi Başkanlığının 6 Haziran 2024 tarihinde yayımladığı basın bülteninde, Türk savunma sanayiinin kazandığı yetenek ve tecrübeler dost ve kardeş ülkeler ve özellikle Türkî Cumhuriyetler ile paylaşılarak önümüzdeki dönemde artarak büyümeye devam edeceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle resmi temaslarda bulunmak üzere ülkemize gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve beraberindeki heyet TUSAŞ tesislerini ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarete; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve Vakıf Firmalarının Üst Yönetimleri katılım sağladı. Program kapsamında gerçekleşen görüşmelerin akabinde yerli ve milli platformların nefes kesen gösterileri izlendi. Ziyaret, TUSAŞ Sergi Alanı’nın gezilmesi akabinde sonlandı.

Savunma Sanayi Başkanlığının 6 Haziran 2024 tarihinde yayımladığı basın bülteninde, Türk savunma sanayiinin kazandığı yetenek ve tecrübeler dost ve kardeş ülkeler ve özellikle Türkî Cumhuriyetler ile paylaşılarak önümüzdeki dönemde artarak büyümeye devam edeceği bildirildi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetleri ile 05.06.2024 tarihinde Ankara’ya gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanımız ile ikili görüşmenin ardından Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3. Toplantısı gerçekleştirilecek. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Mirziyoyev onuruna resmi akşam yemeği vereceği biliniyor.

Şevket Mirziyoyev’in Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca bir mesaj hazırlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasının dijital gösterim ekranından yayımlanan mesajda, Özbekçe aşağıdaki ifadelere yer verildi.

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“Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye’ye hoş geldiniz.”

Daha önce Özbekistan ile Türkiye arasında askeri iş birliği anlaşması imzalanmıştı. Dönemin Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmî davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahadır Kurbanov’u, Millî Savunma Bakanlığında askerî törenle karşılamıştı. Tören mangasını selamlayan Bakan Kurbanov daha sonra Şeref Defteri’ni imzalamıştı. İki ülke arasında 2 kez savunma sanayisi iş birliği toplantısı gerçekleştirildi.