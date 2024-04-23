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Dünya Milli Savunma Bakanı Güler'den F-16 ve Eurofighter açıklaması
Dünya

Milli Savunma Bakanı Güler'den F-16 ve Eurofighter açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-04-23 20:23:00 -
Milli Savunma Bakanı Güler'den F-16 ve Eurofighter açıklaması

23 Nisan resepsiyonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, F-16 ve Eurofighter savaş uçakları konusunda bilgi verdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "F-16 alımı ve modernizasyon sürecinin onayından sonra kabul ve teklif görüşmeleri devam ediyor. En kısa sürede tamamlamayı istiyoruz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Ortak harekat merkezi sorumlulukları belli mi?" sorusuna Bakan Güler, "Irak'la konuşacağız daha, onlarla ilgili ortak çalışacağız, sonrasında ortak harekat merkezinin sorumluluklarını belirleyeceğiz." yanıtını verdi.

Eurofighter gelişmeleri

Eurofighter ile ilgili gelişmelerin devam ettiğini belirten Bakan Güler, "F-16 alımı ve modernizasyon sürecinin onayından sonra kabul ve teklif görüşmeleri devam ediyor. En kısa sürede tamamlamayı istiyoruz." dedi.
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