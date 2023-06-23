  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunanistan’da 2023’ün ilk çeyreğinde bilançosu: Göz göre göre binlerce lira altın satın aldılar!

Almanlardan şaşırtan karar! Ülke dışından gelen göçmenlere karşı adım: önlemi aldı! Peş peşe duyurdu

Apar topar Bayraktar TB2 SİHA'nın rakibini aldılar! 'Türkiye'ye karşı kullanacağız' diyerek duyurdular

FETÖ'nün gizlenme yönergesi ortaya çıktı! Tüm şifreler deşifre edildi...

İran ve Yunanistan'ın uykuları kaçacak! Türkiye kardeş ülke ile yaptı, kesinlikle NATO'ya verilmeyecek

Milletin dediği oldu: LGBT derneklerine kilit vuruluyor!

Neler söyledi neler! Çilingiroğlu'ndan muhalefete Erdoğan dersi

İş mi yok yoksa çalışmak isteyen mi? Böyle iş görüşmesi görülmedi

Dolar düşürecek derken sıfır otomobillere dolar zammı! Otomobil alacaklar dikkat

TB2 SİHA ve Milli Muharip Uçak dünyanın gündeminde: Orta Doğu'dan Afrika'ya! Türkiye'ye teklif yağıyor
Yaşam Milli Savunma Bakanı Güler Özbekistanlı mevkidaşı Kurbanov ile görüştü
Yaşam

Milli Savunma Bakanı Güler Özbekistanlı mevkidaşı Kurbanov ile görüştü

Yeniakit Publisher
2023-06-23 23:44:00 - 2023-06-24 00:08:12
Milli Savunma Bakanı Güler Özbekistanlı mevkidaşı Kurbanov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde Bakan Kurbanov, yeni görevi dolayısıyla Bakan Güler’e başarı dileklerini iletti.

Görüşmede ayrıca, kardeşlik hukukuna dayanan ve stratejik ortaklık seviyesine yükselen ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi için sahip olunan ortak irade ve kararlılık vurgulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23