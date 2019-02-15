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Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye’nin Afganistan’a her alandaki desteği devam edecektir"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye’nin Afganistan’a her alandaki desteği devam edecektir" dedi.

15 Şubat 2019 Cuma 17:26
Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye’nin Afganistan’a her alandaki desteği devam edecektir"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye’nin Afganistan’a her alandaki desteği devam edecektir" dedi.


Bu yıl 55’incisi düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı’na Türkiye adına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya geldi. Afganistan’daki güvenlik durumu, FETÖ ile mücadele ve askeri eğitim işbirliği konularının ele alındığı görüşmeye ilişkin Akar, "Köklü geçmişe dayanan ikili ilişkilerin daha da gelişmesine yönelik Türkiye’nin Afganistan’a her alandaki desteği devam edecektir" şeklinde konuştu.


Siyaset, ekonomi, askeri ve istihbarat alanlarının üst düzey temsilcilerini buluşturan konferansa bu yıl 35 hükümet ve devlet başkanı ile 50’den fazla dışişleri bakanı, 30 savunma bakanının katıldığı bildirildi. Savunma ve dış politika konularının ele alındığı ve geleceğe dönük önemli mesajların verildiği konferans dünyanın önemli platformları arasında nitelendiriliyor.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 17:26
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