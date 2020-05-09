Milli Savunma Bakanı Akar: "(Terhis ve celpler) Herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden bu sürecin sağlıklı, başarılı, etkin bir şekilde gerçekleşmesine gayret göstereceğiz."
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Terhis ve celpler) Herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden bu sürecin sağlıklı, başarılı, etkin bir şekilde gerçekleşmesine gayret göstereceğiz.
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Terhis ve celpler) Herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden bu sürecin sağlıklı, başarılı, etkin bir şekilde gerçekleşmesine gayret göstereceğiz."