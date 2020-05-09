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Siyaset

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Terhis ve celpler) Herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden bu sürecin sağlıklı, başarılı, etkin bir şekilde gerçekleşmesine gayret göstereceğiz."

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Terhis ve celpler) Herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden bu sürecin sağlıklı, başarılı, etkin bir şekilde gerçekleşmesine gayret göstereceğiz.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 12:53:25 -
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Terhis ve celpler) Herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden bu sürecin sağlıklı, başarılı, etkin bir şekilde gerçekleşmesine gayret göstereceğiz."

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Terhis ve celpler) Herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden bu sürecin sağlıklı, başarılı, etkin bir şekilde gerçekleşmesine gayret göstereceğiz."

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