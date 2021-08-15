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Gündem Milli Savunma Bakanı Akar: Son 24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Milli Savunma Bakanı Akar: Son 24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi

Her gün 150'den fazla bölgede pusu ve keşif faaliyeti gerçekleştiriliyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 10:01:00 -
Milli Savunma Bakanı Akar: Son 24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar"Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 14, Hava Kuvvetlerimizin Gara'ya harekatında 6, Hakurk'ta 2 olmak üzere 24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi. (İran hududu) Her gün 150'den fazla bölgede pusu ve keşif faaliyeti gerçekleştiriliyor. Bin civarında keşif gözetleme vasıtamızla faaliyet gösteriyoruz." dedi.

Akar şunları kaydetti:

"Sinop Türkeli'nde devam eden kurtarma çalışmalarına destek sağlamak, mahsur kalan vatandaşlarımızın ve araçlarının tahliyesi için görevlendirdiğimiz iki gemimiz yola çıktı."

 

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