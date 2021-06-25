Millî Savunma Bakanı Akar Malatya’da inceleme ve denetlemelerde bulundu
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malatya'daki inceleme ve denetimlerinde bulunarak kentteki esnafı ziyaret etti.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Malatya'da ziyaretlerde bulundu.
Vali Aydın Baruş ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi geceyi Malatya’da geçirdikten sonra bugünkü programında il merkezinde bulunan esnafı ziyaret etti.
Daha sonra Malatya Valiliğini ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, valilik şeref defterini imzaladı.