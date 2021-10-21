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Siyaset Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü
Siyaset

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı’nda İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 23:32:00 -
Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı’nda İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Afganistan, Rusya, Çin ve NATO-AB ilişkileri gibi konuları ele almak üzere NATO Savunma Bakanları NATO Karargahı'nda bir araya geldi. Türkiye'yi temsilen toplantılara katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

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