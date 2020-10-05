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Siyaset Milli Savunma Bakanı Akar: Ermenistan cephede kahraman Azerbaycan ordusu karşısında büyük hüsrana uğradı
Siyaset

Milli Savunma Bakanı Akar: Ermenistan cephede kahraman Azerbaycan ordusu karşısında büyük hüsrana uğradı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terör örgütleriyle bile iş birliği yapan Ermenistan, cephede kahraman Azerbaycan ordusu karşısında büyük hüsrana uğrayınca, önce yalanlarla kara propagandaya sarıldı." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 18:03:00 -
Milli Savunma Bakanı Akar: Ermenistan cephede kahraman Azerbaycan ordusu karşısında büyük hüsrana uğradı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ve Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu'nun katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

Görüşmede Libya'da Savunma Güvenliği İşbirliği ve Eğitim Yardımları Danışma Komutanlığı, Afganistan'daki Türk Görev Gücü Komutanı, NATO Karargahı Türk Askeri Delegasyonu Başkanı, KKTC'de Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı ve ordu Komutanlar, Muharebe Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri komutanları, devam eden faaliyetler ve sahadaki son durum hakkında bilgi verdi.

Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin, terörle mücadele operasyonlarının ve koronavirüsle mücadelede alınan önlemlerin savunma ve güvenlik konuları kapsamında ele alındığı toplantıda talimat veren Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun bir gündemden geçtiğini belirtti. 

Verilen görevleri başarıyla yerine getiren tüm çalışanları tebrik eden Akar, "İnşallah bundan sonra bizlere verilen görevleri aynı ciddiyet ve samimiyetle diyalog ve koordinasyon içinde gerçekleştirerek yerine getireceğiz" dedi. 

"Ermenistan masum sivillerin yaşadığı bölgeleri hedef alıyor"

Akar, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı operasyona da değindi ve haklı davalarında Azerbaycan Türklerinin yanında yer aldıklarını belirtti.

Azerbaycan'ın işgal ettiği toprakların verilmesini ve işgalci Ermenilerin toprakları terk etmesini istediğini belirten Akar, şunları söyledi:

"Azerbaycanlı kardeşlerimizin sonuna kadar yanındayız, onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Terör örgütleriyle bile işbirliği yapan Ermenistan, cephedeki kahraman Azerbaycan ordusu karşısında büyük hayal kırıklığına uğrayınca, önce kara propagandaya sarıldı. Çok kısa sürede hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı.Ermenistan sivilleri hedef alarak savaş suçları işliyor, bu herkes tarafından bilinmeli, sivil yerleşim yerlerinde birçok masum insanın ölümüne neden oluyor.

Çocuk, kadın, yaşlı demeden açıkça masum sivilleri hedef alan Ermenistan yöneticileri, ilerleyen dönemde başta kendi halkı olmak üzere insanlık vicdanında muhakkak yargılanacaktır. Kimsenin bundan şüphesi olmamalı. Ermenistan, daha fazla insanlığa karşı suç işlemeden önce işgal ettiği bölgeleri derhal boşaltmalı, terör örgütleriyle işbirliğini durdurmalı, bölgeye getirdiği paralı asker ve teröristleri bir an önce uzaklaştırmalıdır. Ayrıca işgale 30 yıl sessiz kalanların da Ermenistan'ın bu yüzünü görmesi ve işgal ettiği toprakların gerçek sahiplerine verilmesi için çaba göstermesi gerekiyor. "

Şehit ve gazileri minnetle anan Hulusi Akar, sözlerinin sonunda, "Peygamber ocağı olarak da bilinen ve bu milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, akıl ve bilim ışığında, Anayasa ve kanunlarda, Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda, " ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışıyla . Bu milletinin emrindedir, görevinin başındadır.." ifadelerini kullandı.

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