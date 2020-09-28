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Aktüel Milli Savunma Bakanı Akar: "Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanlarındayız"
Aktüel

Milli Savunma Bakanı Akar: "Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanlarındayız"

"Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermelidir" - "Ermenistan işgal ettikleri Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır"

Yeniakit Publisher
2020-09-28 13:54:11 -
Milli Savunma Bakanı Akar: "Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanlarındayız"

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettikleri Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Böylece ateşkesin, barışın, istikrarın önü açılmalıdır." dedi.

Akar, Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Barışçıl yollarla çözüm diyenler, 'derhal ateşkes' isteyenler, şimdi diyaloğu hatırlayanlar, Dağlık Karabağ ile Azerbaycan’ın yüzde 20’si işgal altındayken, Hocalı’da barbarlıkla, hak-hukuk tanımadan çocuk, kadın, yaşlı demeden binlerce masum insan katledilirken, milyonlarca insan evinden, yurdundan edilmişken 30 sene neredeydiler" diye soran Akar, şunları söyledi:

"Türkiye-Azerbaycan arasındaki münasebet 'iki devlet tek millet' münasebetidir. Daima kederde ve kıvançta bir ve beraberiz. Bugün de Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, Yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettikleri Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Böylece ateşkesin, barışın, istikrarın önü açılmalıdır."

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