Milli Savunma Bakanı Akar, ABD’yle yapılan ’güvenli bölge’ görüşmesine ilişkin, "Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahede ettik. Toplantılar olumlu ve yapıcı geçti" dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD’yle yapılan ’güvenli bölge’ görüşmesine ilişkin, "Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahede ettik.07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:11
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD’yle yapılan ’güvenli bölge’ görüşmesine ilişkin, "Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahede ettik. Toplantılar olumlu ve yapıcı geçti" dedi.
YORUM YAZ