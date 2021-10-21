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Siyaset Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı ile görüştü
Siyaset

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 21:03:00 -
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüşme yaptı.

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda çeşitli görüşmelerde bulundu.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya gelen Akar, daha sonra ABD Savunma Bakanı Austin ile de toplantı öncesinde kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Roma'da gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi öncesinde olumlu gündem oluşturulması için ayrıntılı bir görüşme yapılmasının gerekliliği ele alındı.

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