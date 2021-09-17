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Ekonomi Milli savaş uçağı için önemli adım! Dijital ikiz çalışmaları başladı
Ekonomi

Milli savaş uçağı için önemli adım! Dijital ikiz çalışmaları başladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 18 Mart 2023’te hangardan çıkması hedeflenen Milli Muharip Uçak’ın (MMU) tasarımı ve üretimi için dijital ikiz teknolojisiyle çalışmalara başladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 18:18:00 -
Milli savaş uçağı için önemli adım! Dijital ikiz çalışmaları başladı

Tasarımdan üretime MMU’yu geliştirmek için 3DEXPERIENCE PLM platformunu ve havacılık endüstrisi deneyimlerini kullanan TUSAŞ, bu teknoloji için Dassault Systemes firmasıyla anlaşma yapmıştı. Dijital ikiz teknolojileri yardımıyla MMU’nun tüm tasarım ve testlerini gerçekleştirecek olan TUSAŞ, bu sayede ürün geliştirme sürecini hızlandıracak ve dijital teknolojilerle üretim ve test işlemlerini devam ettirecek. MMU’nun 18 Mart 2023’te hangardan çıkması için çalışmalarını hızla sürdüren TUSAŞ, dijital ikiz teknolojisi için kullandığı PLM (Product Lifecycle Management) sistemi tecrübesini savunma ve havacılık camiasındaki seçkin davetlilerle bir araya geldiği etkinlikte paylaştı. Etkinlikte, TUSAŞ tecrübeleriyle birlikte Dassault Systemes firmasının bilgi paylaşımları ve sektördeki başka firmaların PLM uygulama tecrübeleri de aktarıldı.

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