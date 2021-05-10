Milli savaş uçağı ASELSAN teknolojileriyle donatılacak

MMU’nun hava haberleşme sistem ihtiyaçları için ASELSAN ve TUSAŞ tarafından 2020 sonunda başlatılan MMU Bütünleşik Haberleşme Seyrüsefer Tanıma-Tanıtma Projesi kapsamında Ön Tasarım Gözden Geçirme Aşaması’na kadarki çalışmaların teslim edilmesi hedefleniyor. Bunun yanı sıra sözleşme veri istek listesi dokümanlarının çalışmalarına başlandı. ASELSAN’ın yürüttüğü faaliyetler, milli mühimmatların MMU’ya entegrasyonuna yönelik olarak devam ediyor. TUSAŞ’la imzalanan sözleşme çerçevesinde Minyatür Bomba, Akıllı Çoklu Salan ve Lazer Güdümlü Bomba’nın savaş uçağına entegrasyonu amaçlanıyor. ASELSAN ve TUSAŞ arasında ayrıca Uçuş Kontrol Sistem Sensörleri ve Kaska Entegre Gösterge için sözleşme görüşmeleri sürüyor. 2021 içinde sözleşme imzalanmasıyla bu konuda da önemli adımların atılması planlanıyor.

Yeni nesil

MMU Projesi’yle yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, arttırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi teknoloji alanlarındaki çalışmaların sonucunda Türkiye, 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek alt yapı ile teknolojiye sahip ülkeler arasında yerini alacak.