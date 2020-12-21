  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Milli satranççı Vahap Şanal, Shakhriyar Mamedyarov ile çevrim içi maçta karşılaşacak
Spor

Milli satranççı Vahap Şanal, Shakhriyar Mamedyarov ile çevrim içi maçta karşılaşacak

Yeniakit Publisher
2020-12-21 15:33:43 -
Milli satranççı Vahap Şanal, Shakhriyar Mamedyarov ile çevrim içi maçta karşılaşacak

ANKARA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu, büyükusta unvanlarına sahip milli satranççı Vahap Şanal ile Azerbaycanlı Shakhriyar Mamedyarov'un çevrim içi maç yapacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, 2019 Türkiye Şampiyonu Vahap Şanal'ın, Azerbaycanlı Shakhriyar Mamedyarov ile 23 Aralık’ta gösteri maçı yapacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca ünlü Macar Satranç Ustası Judit Polgar'ın da Türkiye şampiyonu kızlarla bir gösteri maçı yapacağı ifade edildi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ile İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin katılacağı çevrim içi törende, Can Arduman'ın yorum ve analizleriyle katkıda bulunacağı belirtildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan, skandal sözler sonrası harekete geçti!
Siyaset

Erdoğan, skandal sözler sonrası harekete geçti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine “diktatör” diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e tazminat davası açtı.
Azerbaycan Milletvekili Dr. Aziz Alekberli’den Akit’e çarpıcı açıklama: Zengezur ile Türk dünyası birleşecek
Dünya

Azerbaycan Milletvekili Dr. Aziz Alekberli’den Akit’e çarpıcı açıklama: Zengezur ile Türk dünyası birleşecek

Aynı zamanda Batı Azerbaycan Topluluğu Başkanı olan Alekberli, kadim Azeri toprağı olan ve Türk dünyası ile Türkiye’nin arasına saplanmış bi..
Ermeni İHA'sı şoku yaşadı! Burun buruna geldiler
Dünya

Ermeni İHA'sı şoku yaşadı! Burun buruna geldiler

Azerbaycan-Ermenistan arasında ateşkes yapılsa da Erivan'da büyük bir kriz yaşanıyor. Son olarak Azerbaycan'ı insansız hava araçları ile gör..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay