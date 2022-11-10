Milli Saraylar’a personel alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine göre, başvuru özel şartları ilanla belirtilen merkez teşkilatında (İstanbul ve Edirne) 74 adet boş pozisyona sözleşmeli personel alınacak.

Başvurular 10 Kasım 2022 tarihinde saat: 10.00’da başlayıp, 21 Kasım 2022 tarihinde saat: 23.59’da sona erecektir. Başvurular, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır. Başkanlığa şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurularda kabul edilmeyecektir.

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