Milli Saraylar’a personel alınacak
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, İstanbul ve Edirne’deki boş pozisyonlara büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ile müze görevlisi olarak 74 sözleşmeli personel alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine göre, başvuru özel şartları ilanla belirtilen merkez teşkilatında (İstanbul ve Edirne) 74 adet boş pozisyona sözleşmeli personel alınacak.
Başvurular 10 Kasım 2022 tarihinde saat: 10.00’da başlayıp, 21 Kasım 2022 tarihinde saat: 23.59’da sona erecektir. Başvurular, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır. Başkanlığa şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurularda kabul edilmeyecektir.
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